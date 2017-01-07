年金改革中區座談 開場一度出現吵鬧
年金改革委員會國是會議中區座談會今天下午登場，主持人教育部長潘文忠上台時，現場出現吵鬧聲，他隨即表示「先讓會議開始」後致詞，強調感謝各界參與，並希望朝老人經濟安全無虞目標努力。
年金改革委員會國是會議中區座談會今天下午在國立中興大學登場，由教育部長潘文忠、銓敘部長周弘憲、農委會副主委陳吉仲共同主持。
在潘文忠準備上台時現場出現吵鬧聲，潘文忠看著台下強調「先讓會議開始」後就進行致詞，強調今天出席代表都是由各界推薦而來代表各團體提供建議，也說明過去年金改革委員會議共開20場次，政府為擴大蒐集意見因此分兩階段，在全國北中南東開4區分區會議，隨後也將舉行全國大會，政府感謝各界參與，希望朝老人經濟安全無虞目標努力。
隨後在進行年金改革委員會報告之前，也有與會者大聲表達意見，但在潘文忠裁示處理下獲得解決。1060107
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。