年金改革中區座談 開場一度出現吵鬧

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年金改革委員會國是會議中區座談會今天下午登場，主持人教育部長潘文忠上台時，現場出現吵鬧聲，他隨即表示「先讓會議開始」後致詞，強調感謝各界參與，並希望朝老人經濟安全無虞目標努力。

年金改革委員會國是會議中區座談會今天下午在國立中興大學登場，由教育部長潘文忠、銓敘部長周弘憲、農委會副主委陳吉仲共同主持。

在潘文忠準備上台時現場出現吵鬧聲，潘文忠看著台下強調「先讓會議開始」後就進行致詞，強調今天出席代表都是由各界推薦而來代表各團體提供建議，也說明過去年金改革委員會議共開20場次，政府為擴大蒐集意見因此分兩階段，在全國北中南東開4區分區會議，隨後也將舉行全國大會，政府感謝各界參與，希望朝老人經濟安全無虞目標努力。

隨後在進行年金改革委員會報告之前，也有與會者大聲表達意見，但在潘文忠裁示處理下獲得解決。1060107

(中央社)