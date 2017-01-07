選黨魁 郝龍斌盼承諾不把黨主席當跳板

中國國民黨副主席郝龍斌今天表態參選下屆國民黨主席，郝龍斌說，希望現在參選的人都能承諾，絕不把黨主席的位置做下一個位置的跳板。

郝龍斌上午在臉書貼文「只求一場無私的黨主席選舉」，宣布參選國民黨主席選舉。他談到國民黨走下坡和人民對時局不滿，並表示「與其等待，不如起而行」、「一段時間的深思熟慮後，我決定參選」。

郝龍斌上午出席世界郭氏宗親總會創會35週年平安福宴前受訪指出，被問到是否會被勸退，郝龍斌強調，這次選舉的目的就是打一場無私的黨主席選舉，最重要的是無私、奉獻，「我為人人，而不是人人為我」，「我為所有競選人搭起一個競選平台，而不是讓所有人為我搭上一個競選平台」。

郝龍斌說，有兩件事很重要，一是黨主席絕對不是為了謀取下一個位置，來爭取黨主席的位置，所以黨主席必須要自己清楚了解，是為了積極尋求2018縣市長候選人、2020總統候選人而努力，同時要有能力整合黨中央跟立院黨團發揮戰力。

第二，郝龍斌指出，黨主席一定要大開大合，不能有小圈子、有嫡系，結合黨裡所有有能力的人來一起為國為黨奮鬥。他希望，現在參選的人能不能做上以上承諾，絕不把黨主席的位置做下一個位置的跳板。

郝龍斌被問到原預定已經要宣布，並跟吳敦義報告，現在會不會覺得被擺了一道？

郝龍斌說，他是上週三告訴吳敦義決定參選，「當時我們也交換了一下意見」，本來他是準備9日宣布，可是看到吳敦義宣布以後，覺得不要讓大家覺得黨內有一個爭權奪利的感覺，也對吳敦義尊重，所以今天才把想法發表在臉書。

媒體追問，所以意思是，吳敦義9日講完後，才會決定要不要參選到底？

郝龍斌說，希望大家先注意他剛才講到的，現在要先看準備參選黨主席的人是不是無私、奉獻，甚至能做出他提出的兩個承諾。1060107

(中央社)