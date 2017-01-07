10歲童拾荒養家 台灣認養人暖心援
越南人團文勇，10歲就被父親遺棄，靠拾荒賺錢，照顧精神失常的媽媽和哥哥。台灣愛心認養人幫忙，他終於完成學業並創辦公司，成功翻轉人生。
至善社會福利基金會長年協助越南貧困家庭，18年來，在台灣愛心認養人支持下，幫助超過6500名家境貧困的越南孩童有機會上學，更協助超過300名孩子，有機會完成大學學業，得以脫離貧窮。
現年25歲的團文勇，小學三年級時就被父親遺棄，媽媽有精神疾病，他被迫提早長大，撐起一家經濟，課餘時間要去拾荒，學業也差點中斷。至善幫他找到認養人，在13年陪伴下，團文勇順利完成大學學業，並靠自己努力，創辦一家公司，不僅改善全家人的生活，也撐起30多名員工的家。
團文勇一直有個願望，希望到台灣，親自跟認養人說聲謝謝，讓他有機會翻轉人生，沒有因為貧困被擊倒。
28歲的黎氏秋，小學一年級時父親得了重病往生，母親精神失常，她和兄弟姊妹們分別被送往不同的孤兒院，一家人四散分離，她本以為自己連國中都無法畢業。透過台灣認養人幫忙，不但順利大學畢業，還曾到台灣「出國」留學，現在靠著一口流利中文，在越南擔任翻譯，薪資是一般上班族3倍。
至善基金會即日起至14日在台北市立圖書館總館B1藝廊，舉辦中越雙語的「他們想說謝謝台灣－至善越南貧童助學故事展」，展出這些在台灣認養人暖心陪伴下，成功翻轉生命的故事。1060107
(中央社)
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