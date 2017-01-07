核二廠1號機燃料棒確認破損 歲修期恐延

原能會證實，核二廠1號機燃料棒的確有破損問題，已汰換該束燃料棒，輻射參數仍為安全範圍內，期望輻射參數降低後再進行其他作業。(資料照片/李其樺攝)

核二廠1號機去年疑似燃料棒破損，導致輻射參數升高，昨（7）日更有網友爆料，碘131爆棚，停工一個月等半衰等狀況。對此原能會回應，的確有破損問題，已汰換該束燃料棒，輻射參數仍為安全範圍內，期望輻射參數降低後再進行其他作業。

有網友昨日深夜在批踢踢實業坊發文，「夢到核二大修，結果開蓋後，燃料束破裂，現場碘131爆棚，所有包商全部退場，停工一個月等半衰。」原能會副主委蔡慧敏指出，燃料棒的確有破損，但僅出現一小裂縫，已取出汰換，並不影響安全。

台電發言人林德福表示，11月底之前運轉時，燃料棒應該就已經破損，去年底歲修期間停機，開啟檢查整個爐心才確認，有一束燃料棒磨損，已將燃料棒移入燃料池內，而目前燃料池已滿，已經沒有多的空間將燃料棒退入池內，因此歲修時間比較從容， 基於安全考量，會等衰變的量降低，再進行下一步動作。

林德福說，整起事件都有隨時向原能會報告，原本預計2月中旬的歲修結束時間將拉長，但預估不會延長太久，各項數據也都在安全值內，後續會持續加強監控，至於肇因仍有待時間釐清，尚未有明確時程。

原能會核管處副處長李綺思表示，護套為何會有磨損問題，是製造過程瑕疵，還是運轉中出了問題，還需要台電方面實際檢測後提出結論。

(中時)