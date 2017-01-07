歷年最多 海巡署查獲40名越南偷渡客

海巡署在三貂角外海查獲漁船載運越南籍偷渡客，偷渡人數以越南籍來說，是人數最多的一次。（李忠一攝）

海巡署海洋、海岸巡防總局查緝單位接獲情資，昨晚10時在三貂角東方9.2浬查獲一艘高雄籍漁船載運40名越南偷渡客，今天（7日）海巡署表示，以越南籍偷渡客人數來說，人數是歷年最多，經過偵訊後海巡署以「入出國及移民法」，將台籍的陳姓船長等6名船員，以及40名越南籍偷渡客送辦。

海巡署北部地區巡防局副局長沈大偉表示，本案是結合雷達偵蒐、海巡署統合岸海能量，偵破史上以漁船載運越南籍偷渡客，人數最多的案件，目的是來台打工，每人偷渡代價是6000元美金，40名偷渡客中男有25人，女是15人。

沈大偉指出，偷渡客是從越南到大陸地區後，由大陸蛇頭安排台灣漁船接駁上岸，選擇偷渡的原因，是偷渡客當中有人曾因違法而遣送回越南，或認為合法來台抽佣金額過高，才以偷渡方式來台打工。

(中時)