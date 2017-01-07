北農遭搜索 柯文哲：不能影響民生問題

台北市長柯文哲今天說，台北農產公司的目的是提供品質好價格合理的農產品，所有吵鬧，都不要影響民生問題，「政治上鬥來鬥去，我也看多，但不能影響台北市民的民生問題」。

柯文哲中午赴台北市立動物園出席「金剛猩猩迪亞哥寶寶相見歡見面會」，會後接受聯訪，媒體提問，關於台北地檢署為偵辦「菜蟲」案，6日搜索台北農產運銷公司並約談北農常務董事陳益宗等人。

柯文哲說，農產公司最主要的目的是提供品質好、價格合理的農產品，在這個原則下，「所有吵鬧，都不要影響民生問題」，這是主管機關的基本態度和原則，「政治上常常有鬥來鬥去，我也看多，但不能影響台北市民的民生」。1060107

(中央社)