黃之鋒險遭追打 柯文哲：通知警方保護

台北市長柯文哲今天被問及香港社運人士黃之鋒等人險遭追打一事表示，有通知警方保護這些來賓，可表達意見但不能用暴力。

柯文哲中午赴台北市立動物園出席「金剛猩猩迪亞哥寶寶相見歡見面會」，會後接受聯訪，媒體提問，香港社運人士黃之鋒和3名香港議員朱凱迪、姚松炎和羅冠聰受政黨時代力量邀請來台參加座談會，凌晨抵桃園機場，險遭聚集抗議人士揮拳攻擊，警方已加強黃之鋒等人身保護。

柯文哲說，有通知警方一定會好好的保護這些來賓，台灣是一個文明社會，可以表達意見，但不能使用暴力，這是基本原則；這也是中國大陸政府要去思考問題，為何台灣人會一直傾向美國。

柯文哲表示，有時候中國大陸政府要去思考，過去大陸對台灣有許多讓利行為，也花了不少錢，但「台灣卻一直靠向美國，像這個就是要思考的部分，為何台灣人會這麼怕中國，這個問題是中國要去思考。1060107

(中央社)