佛光山光明大學 菲山城破土動工
菲律賓第1所由佛教團體興辦的大學-佛光山光明大學，今天在山城塔加泰市舉行破土動工儀式，教學大樓及體育館預定於2年後完竣並投入使用，透過教育宏揚佛法、培育人才。
破土動工儀式上午在塔加泰市（Tagaytay）舉行，佛光山寺宗長心保和尚特別從台灣前來主持，中華民國駐菲代表林松煥、眾議員杜連迪諾（Abraham Tolentino）、佛光山南華大學校長林聰明、菲國教育部官員及多位僑界貴賓鏟土。
心保和尚感謝大家的護持，他說，光明大學的動工，是星雲大師的願力宏揚，希望眾生能透過教育提升自我、改變生活，讓社會國家更和諧進步。
他也希望光明大學能為塔加泰市及菲律賓造就教育、人文、藝術的環境
林松煥表示，光明大學是總統蔡英文實施「新南向政策」以來，台灣第1所到菲律賓建校的教育機構，相當有意義，不但有助增進台菲學術交流，也能為台菲關係帶來正面發展。
塔加泰市距馬尼拉以南約60公里，海拔約634公尺，氣候宜人、環境清幽，且是台南市姐妹市。光明大學的興建，將可提升塔加泰市的觀光、文化、經濟，且讓菲國學子有機會得到良好的教育，進一步了解佛教文化。
光明大學於2014年創辦，設有舞蹈系、戲劇系和佛教學系，提供清寒獎助學金，目前約有100名菲籍學生，暫以佛光山馬尼拉萬年寺為校舍，學費食宿全免。
在課程規畫上，每一個學系還附加華語、基本佛學、素食烹飪、溝通技巧、團體合作能力等學程。
馬尼拉佛光山總住持永光法師介紹，光明大學塔加泰校區工程將分5期完成，第1期為教學大樓與體育館，預定2年內完竣，屆時學生們即可遷去上課。
佛光山除了在台灣的佛光大學、南華大學之外，在美國也辦西來大學、在澳洲設南天大學，都具有相當的規模。1060107
(中央社)
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