未納廢鈔影響 印度GDP估成長7.1%

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印度首席經濟分析師安納特（T.C.A. Anant）昨天提出最新分析預測說，印度2016到2017財政年度的國內生產毛額（GDP）將達7.1%，但這並未納入廢鈔政策所帶來的影響。

印度上一財政年度（2015年4月到2016年3月）的GDP成長率為7.6%，預估2016到2017財政年度的GDP成長將達7.1%。

印度儲備銀行（RBI）日前也發表對印度2016到2017財政年度的GDP成長預測為7.1%，與安納特的預估相同。

被印度媒體問到公布的這項印度GDP成長預測數據，是否受到印度中央政府廢鈔政策的衝擊，安納特說，「作為一項有規劃的預測，我們通常不使用未經審查、未經驗證或未經證實的方法來進行預測。」1060107

(中央社)