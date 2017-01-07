升大學二次分發 台大不滿招聯會結論

我要評比

大學招聯會日前召開常務委員會討論升大學制度，110學年度升大學依舊是「二次分發」，引起台灣大學不滿，今天校務會議通過決議，將要求招聯會重新確認會議紀錄。

招聯會於去年12月2日召開常務委員會議，執行秘書、清華大學教務長戴念華會間向媒體轉達，指會中決議對「二次分發已有共識」，即維持學測、申請入學、分科測驗、分發入學的順序。戴念華並說，未來將朝此方向討論細節，不會再改變。

上述方案與國教行動聯盟等教育團體的相左，他們主張多管道同時配對、一次分發，也就是先考後招。台大電機系教授吳瑞北今天在台大校務會議上提案，要求校方採取積極作為「力挽狂瀾」，引導台灣教育走向正軌。

吳瑞北認為，去年12月的會議根本沒結論，招聯會「二次分發」方案已引起家長、學生恐慌，產生的疑慮包括不利於高中完整學習，以及學習歷程缺乏信度和效度等。

參與提案連署的台大應力所教授王立昇表示，招聯會日前告知媒體的方案，明顯是為了保護各大學招生利益，卻罔顧了學生權益。

隨後在台大校長楊泮池主持下，校務會議經過一輪投票，在場代表以壓倒性的票數通過提案。台大將要求招聯會確認會議紀錄，並將成立大學入學策略小組，邀請校內專家評估大學考招走向和對策。1060107

(中央社)