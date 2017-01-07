美CES展 台達展示雙孔行動電源

我要評比

台達今天在美國消費性電子展（CES），展示首款支援USB-C的行動電源PocketCell USB-C 6000雙孔USB-C行動電源，以及USB-C筆電充電器PowerGear USB-C 45和配件。

PocketCell USB-C 6000雙孔USB-C行動電源造型輕巧，可儲備6000毫安培電量，提供USB-C 輸出埠與輸入埠，最高可提供3A電流極速充電、放電，支援Apple最新MacBook系列筆電與USB智慧裝置。

至於USB-C 45筆電充電器，是全球首款具備4種不同直流電壓設計的行動電源，不僅支援Apple最新MacBook充電，更可滿足不同品牌、系統的筆電使用。

此外，台達另發表NovoAssured學習計畫，台達執行長鄭平表示，這款全新的NovoConnect解決方案，使用領先業界的技術，帶動無線協同新趨勢。

這項NovoAssured與美國普度大學教育學院學習設計和技術課程與Starin Marketing共同推廣。透過採用無線剪報協作系統NovoConnect的NovoPro平台，協助教師在教室和學生即時互動、檔案分享等，以提升教學效益。1060107

(中央社)