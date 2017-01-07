學生腹瀉 柯文哲：儘快查明原因
台北市4所國中小學生疑似吃完午餐拉肚子，台北市長柯文哲今天說，已要求儘快查明原因，「科學問題科學解決」，在還沒查明原因前，會先停止供餐，並啟動應變計畫。
柯文哲中午赴台北市立動物園出席「金剛猩猩迪亞哥寶寶相見歡見面會」，會後接受聯訪，媒體提問，關於北市4所國中、國小的498名學生，5日中午吃完營養午餐後，6日早上疑似出現腹瀉狀況，其中7人就診。
柯文哲說，以按照標準動作執行，先暫停供餐並進行調查，會在儘快時間內查出原因，也曾派人至供應午餐的公司檢查，公司也馬上改進，「科學問題科學解決」，要先找出原因並解決，還沒查明原因前，會先停止供餐，並先啟動應變計畫。1060107
(中央社)
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