研究：中國大陸已攀再生能源龍頭

我要評比

據一份研究報告指出，中國大陸海外的再生能源投資計畫，去年增加60%，來到創記錄的320億美元，標誌著中國大陸在全球清潔能源市場的領導地位。

法新社報導，據能源經濟與金融分析研究所（IEEFA）的資料，大陸2016年完成11筆、每項都超過10億美元的相關國外交易，預期今年還會更多。

中國大陸5日宣布，到2020年，將投注至少3610億美元於再生能源，以從高污染的燃煤火力來轉型。新華社報導，大陸國家能源局副局長李仰哲說：「再生能源將是中國能源結構轉型的重要依托。」

大陸去年海外相關投資，範圍從澳洲與智利的鋰電池製造商、與巴西電力配銷的協議，到在越南設立太陽能電池工廠。據IEEFA的報告，世界6家最大的太陽能模組製造廠，大陸現已擁有當中5家。

彭博新能源財經（BNEF）報導，大陸2015年傾注超過1000億美元於國內的風力、太陽能、水力等再生能源及相關產業。IEEFA主任巴克利（Tim Buckley）說：「在蓬勃的清潔能源市場競逐中，美國已遠遠落後中國。」

國際能源署（IEA）估計，810萬個全球再生能源相關的工作機會，中國大陸握有其中350萬個，美國相較之下僅不到80萬個。大陸國家能源局表示，到2020年，大陸再生能源領域的工作機會將達至少1300萬個。

法蘭克福財經管理大學（Frankfurt School of Finance and Management）教授莫斯萊納（Ulf Moslener）同意，再生能源領域上，中國大陸已執世界牛耳，較美國、德國等富裕國家有更多優勢。

莫斯萊納說：「標準太陽能模組已不再是什麼了不得的科技，因此很難與中國在成本端競爭」。不過他指出，若論高科技，像是薄膜太陽能板與尖端工程服務，歐美的企業應該還是有優勢。（譯者：中央社陳亦偉）1060107

(中央社)