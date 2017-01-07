千禧世代工作出了什麼問題？ 他點出這4個關鍵原因

知名作家西蒙‧斯涅克（Simon Sinek）談論千禧世代於職場工作所發生的問題，引起社群上廣大迴響。(圖/翻攝自「Inside Quest」YouTube影音頻道)

知名作家西蒙‧斯涅克談論千禧世代工作問題(約從40:00開始)，引起社群上廣大迴響。(影/取自「Inside Quest」YouTube影音頻道)

當千禧世代，也就是所謂的七、八年級生，慢慢地步入職場工作，成為社會的中堅力量時，因為不同世代成長背景也造就了不一樣工作思維，這些年輕工作者常被視為「難以管理」的一群。對此，知名作家西蒙‧斯涅克（Simon Sinek）曾於受訪時，針對此議題，分析歸納出4個關鍵原因，引起社群上廣大迴響。

曾發表「黃金圈法則」的知名作家西蒙‧斯涅克，曾在「Inside Quest」的訪問中，談論有關千禧世代在職場上，常被認為是難以管理、自我感覺良好、自我中心、不專注、懶惰的一群，讓管理階層總是在問，「你們到底想要什麼？」對此，西蒙指出，這中間其實缺乏了一個環節，而他將此歸納成，「家庭的養成」、「科技」、「缺乏耐心」、「環境」等4點來討論。

關於家庭養成，西蒙認為，大部分千禧世代的成長過程中，父母總是將其捧在手心上，不斷地告訴自己的孩子，「你很特別」、「想要什麼都可以得到」有任何困難都盡力幫忙；但在這樣的環境下成長，當孩子進入職場後，現實戳破了一切，他們自我意識立刻崩解，造就低自尊心的世代產生，而這正是源自於失敗的家庭教育。

接著，西蒙指出，年輕世代對科技與社群媒體嚴重成癮，因為他們可從中獲得立即的快樂，無形之中，他們會不懂得如何去營造更深層且較有意義的關係；遇到壓力，他們不是尋求人的幫助，而是投入社群媒體，去找短暫紓解的選項，導致缺乏處理壓力的機制。

西蒙再來提道，這群年輕世代成長於「立即滿足」的世界，他們習慣快速獲得所要的東西；但事實上，像是工作的成就感、深刻的情感，這些都不是短時間可得到，甚至過程中會面臨許多困難，但他們缺乏耐心來處理。西蒙表示，這也是為什麼他常遇到許多有能力的年輕工作者，在剛入職場沒多久，就有想離職的念頭，因為他們自認無法有「影響力」，無法在工作中獲得更深層的滿足感，而這樣的態度會影養他們往後所有的生活。

綜合上述3點，西蒙進一步談到環境，他認為，這一代年輕人的問題，並不是他們的錯，「他們手上拿著一副爛牌！」企業方應該要擔負更多責任，去營造一個可以幫他們營造自信心的企業環境，讓年輕人學習互助並使其成長以發揮影響力，而非只關注短期收益。

(中時電子報)