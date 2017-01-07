金剛猩猩迪亞哥現身 動物園金剛寶寶有伴
由波蘭歐普勒動物園來台的18歲雄性金剛猩猩「迪亞哥」，今天在台北市立動物園非洲區正式對外跟民眾見面，市長柯文哲致詞時說，園區內的另隻金剛猩猩「寶寶」等30年終於有伴。
台北市立動物園中午舉行「金剛猩猩迪亞哥寶寶相見歡見面會」，柯文哲和教育局長曾燦金及新光人壽慈善基金會副執行長陳彥名都到場祝賀。
柯文哲致詞時說，動物園金剛猩猩「寶寶」等30年才有伙伴，也因為人類過度開發和擴張，影響金剛猩猩的原生棲息地，希望藉此讓民眾了解重視環保和保育動物的觀念。
動物園表示，在長期的努力下，終於獲得歐洲金剛猩猩瀕危物種保育計畫委員會Gorilla EEP的認可與協助，去年底把18歲的雄性金剛猩猩「迪亞哥」由波蘭歐普勒動物園調度來台，與園內的明星動物金剛猩猩「寶寶」比鄰而居，突顯台北動物園參與國際金剛猩猩保育計畫的重要初步成果。
動物園也積極參與非洲加彭國家公園金剛猩猩保育、研究與遊憩的棲地保護計畫，期望能配合國際團隊整合域內及域外保育計畫，讓金剛猩猩族群得以壯大並永續生存。
動物園解釋，金剛猩猩在野外所遭遇的困境，像是現代人對於3C產品需求量龐大，但卻未必知道手機、平板中的稀有金屬（鉭、鐵、礦等），絕大多數正是開採自金剛猩猩位於非洲剛果的棲息地。
動物園呼籲，若能落實3C產品的回收，將產品內的稀有金屬再利用，就能降低對稀有金屬的需求，進而減緩對自然環境的破壞，大家都可以用具體行動來保護金剛猩猩。1060107
(中央社)
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