林心如順利產愛女 演藝圈好友接連祝福
藝人林心如昨晚在中山醫院順利生下愛女，好友舒淇、趙薇、范冰冰、蘇有朋、徐若瑄、謝佳見、許瑋甯、侯佩岑等，都在微博及臉書上獻上祝福，期待與林心如、霍建華愛女相見。
林心如昨晚誕下愛女，兩人在演藝圈結交不少藝人好友，林心如產後在臉書、微博上貼出愛女的腳丫拓印照，寫著「歡迎我們的小天使」，許瑋甯在臉書上回應，「小天使我要去看妳，迫不及待」，也心疼林心如生產辛苦。
同樣年過40才第一次生產的徐若瑄，也在林心如臉書留言，「好感動、好期待見到小美女，媽咪辛苦了，雖然為母則強，但希望妳休息好喔」；侯佩岑、謝佳見、戴君竹、Melody、周興哲、六月等也都留言賀喜。
蘇有朋在微博上說，「歡迎小公主，一家三口好過年」；曾和林心如一起演出「還珠格格」的趙薇說，「還珠二代添新丁」，范冰冰也祝福「小公主健康、快樂、無憂無慮地長大」，去年才結婚的舒淇表示，「辛苦偉大媽咪，這麼幾個月的小心飲食，終於迎接了一位心愛的可人的小美人兒」。1060107
(中央社)
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