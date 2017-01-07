一例一休欠配套 蘇國垚：便宜方便餐廳變少
餐旅業職人蘇國垚首度對「一例一休」新制表示，立意很好，但配套沒出來，特別是針對小型的餐廳個體戶，創業人為免付出更多，寧願循歐美一樣周六、日不營業，屆時對民眾來說，便宜又方便的餐廳可能就會變少。
蘇國垚說，一例一休新制不論是餐飲或說整體零售業都有很大衝擊，特別是在營業時間，不只像鼎泰豐一樣會在農曆年假期休假，即便是百貨量販業等都會出現縮短營業時間的可能，就像國人赴歐美周末假日沒街逛，晚上8時以後沒百貨逛。
而對餐飲從業人員來說，一例一休讓餐飲業者為省錢拉長「空班時間」，可能本來一小時延至三小時，但這三小時空班，對勞工是不公平。因為一樣被鎖在飯店或餐廳內，沒有薪資可領，可別說可以藉此到外兼工時差，特別是中餐主廚與服務員等受害最深，西餐廳則排班較沒有空班限制，以目前餐飲業員工已難尋，未來可能更難找！
(工商)
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