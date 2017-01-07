先稱漲價必然、後約談業者 郝龍斌：見風轉舵的民進黨

國民黨副主席郝龍斌。(圖/鄧博仁攝)

一例一休上路後衝擊不少業者，行政院長林全更語出驚人的表示「漲價是必然」，再引發民怨後，又表示將約談業者以釐清漲價原因。國民黨副主席郝龍斌指出，政府原要消費者忍耐，在發現人民怒吼後，又改成苛責資方，「見風轉舵的民進黨，沒救了。」。

郝龍斌表示，對勞工有好處的事情大家都支持，然而「每一個勞工都是消費者」，一例一休上路後，勞工還沒享受到好處，荷包已經先受害了。他批評，蔡英文總統去年下令闖關時，政府並未做好副作用評估和配套措施，「再加上林全院長的『漲價必然』說，導致業者認為漲價有理，甚至藉機漲價。」。

一例一休所引發的相關問題，如民生相關行業把上升的人事成本轉嫁到消費者、觀光服務業營收降、成本增的經營困境、亂漲價的無良商人以及勞方可能反而領不到加班費等，郝龍斌指出這些皆為可預期的狀況，「民進黨政府是沒想到、還是消極面對？」。

政府先稱「漲價是必然」，要求消費者忍耐，如今發現人民怒吼後，又轉為苛責資方，郝龍斌怒「算票施政、見風轉舵的民進黨，沒救了。」。

(中時電子報)