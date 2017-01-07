前美中情局長：川普應奉行「一中」 並恪守對台承諾
退役美國陸軍上將、前中央情報局局長彼得雷烏斯（David Howell Petraeus）接受美媒專訪，他針對美中關係表示，在可預見的未來仍將保持合作與競爭並存的基本格局，他還建議川普繼續奉行「一中政策」，並恪守對台灣的安全承諾。
《美國之音》7日報導，彼得雷烏斯說中美關係必須要有非常仔細的權衡，必須要認識到當年美國承認北京，或者說承認中國大陸為「唯一中國」的時候發生了什麼，以及我們自那時起遵循的政策，比如說「一中」政策，還有《台灣關係法》，所有這些我們都必須加以考慮。
他表示，未來的做法必須恪守關於中國以及台灣長期奉行的政策，美中關係仍然是世界上最大規模的，最重要的雙邊關係，美國仍然是全球第一大經濟體，仍然是唯一的超級大國。
「但正是由於中國的崛起，至少從相對意義來說，美國不再像過去那樣獨步全球」。他表示，中國過去幾十年令人印象深刻的增長仍在繼續，但同時正在經歷一場深刻的轉折；中國在從世界低成本勞力提供者，向高附加值和服務業導向性經濟轉型的同時，正在面對環境惡化、影子銀行、腐敗、人口老齡化以及債務總額的GDP比重不斷攀升等一系列挑戰。
因此，彼得雷烏斯指出，我們必須要尋求的方案是，如何在中國持續崛起的同時—我們知道中國有資格、有權利繼續崛起—保證兩國之間可以理解的競爭不會超過偶爾分歧的範疇。
彼得雷烏斯在2011年9月6日宣誓就職第20任美國中央情報局局長，2012年11月9日辭職。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。