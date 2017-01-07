防年金改革座談衝突 女警持標語柔性勸

年金改革中區座談會今天在中興大學登場，退休軍公教人員到場陳情，現場女警手持標語，以柔性口語呼籲民眾勿衝突。

年金改革中區座談會下午2時在中興大學舉行，由於北區分區會議曾爆發衝突，台中警方部署千名警力防範。陳情民眾上午陸續聚集，一輛配備大型擴音器的宣傳車也在中午抵達，並朝中興大學校門口前進。

現場汽笛聲震天，警方呼籲民眾「冷靜」，但宣傳車仍慢慢駛向校門口，陳情民眾也跟在車旁步行推進，警方見狀趕緊擋在車前，還有員警徒手抵著車頭，但宣傳車仍緩緩前進，中午時分爆發第一波衝突，警方除阻擋車輛闖管制線，也不斷廣播「理性」、「冷靜」。

由於陳情民眾多為退休軍警公教人員，第一線執勤的女警站在鐵圍欄後方，手持「依法執勤，是您以前教我們的」、「請珍重自己，不要衝撞」、「請將心比心，溫柔對待我們」，清一色女警手持標語面對陳抗民眾，試圖以柔情訴求，呼籲民眾勿衝突。

警方用鐵圍欄築成方形防線，約半個人身高，與陳抗民眾對望，防止衝入場內。由於出入口少，陳抗民眾堵在出入通道，過濾進場人士身分，非軍公教代表的與會人員不放行，見到非軍公教代表，陳抗民眾鳴放汽笛驅趕，並高喊「出去、出去」。1060107

(中央社)