北農若怠工 柯文哲：會有應變計畫
台北市政府調漲台北農產運銷使用費，工會不排除農曆年前怠工。柯文哲今天說，政治上不需講狠話，講也沒有用，作為主管機關會有應變計畫，但「劇本不需要拿出來講」。
柯文哲中午赴台北市立動物園出席「金剛猩猩迪亞哥寶寶相見歡見面會」，會後接受聯訪，媒體提問，台北市政府調漲使用費，北農日前表達反對，並不排除農曆年前怠工，若工會發動怠工，北市府有何做法？
柯文哲答說，政治上不需講狠話，講也沒有用，作為主管機關會有應變計畫，但「劇本不需要拿出來講」，一定會保障台北市民民生問題。
至於對北農遭搜索有何看法，柯文哲表示，先讓問題全部爆出來，再一次根本解決，擔任市長任內，常遇到很多個案，但不會用個案處理問題，都以通案處理，所以看到北農，就會反省市府所屬6大公司營運計畫是否需要重整。
柯文哲說，「有問題就一次清一清，讓問題浮出來不要遮掩，再一次解決根本」，就像鉛管事件一樣，有議員發現提出，「這很好，就一次換掉，若是沒有人提，還不是喝了很多年」。1060107
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。