北農若怠工 柯文哲：會有應變計畫

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台北市政府調漲台北農產運銷使用費，工會不排除農曆年前怠工。柯文哲今天說，政治上不需講狠話，講也沒有用，作為主管機關會有應變計畫，但「劇本不需要拿出來講」。

柯文哲中午赴台北市立動物園出席「金剛猩猩迪亞哥寶寶相見歡見面會」，會後接受聯訪，媒體提問，台北市政府調漲使用費，北農日前表達反對，並不排除農曆年前怠工，若工會發動怠工，北市府有何做法？

柯文哲答說，政治上不需講狠話，講也沒有用，作為主管機關會有應變計畫，但「劇本不需要拿出來講」，一定會保障台北市民民生問題。

至於對北農遭搜索有何看法，柯文哲表示，先讓問題全部爆出來，再一次根本解決，擔任市長任內，常遇到很多個案，但不會用個案處理問題，都以通案處理，所以看到北農，就會反省市府所屬6大公司營運計畫是否需要重整。

柯文哲說，「有問題就一次清一清，讓問題浮出來不要遮掩，再一次解決根本」，就像鉛管事件一樣，有議員發現提出，「這很好，就一次換掉，若是沒有人提，還不是喝了很多年」。1060107

(中央社)