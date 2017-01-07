北市學生集體腹瀉 專家研判諾羅惹禍

台北市400多名學生疑似吃完營養午餐後腹瀉。疾管署副署長羅一鈞今天表示，檢體還在檢驗中，但高度懷疑是諾羅病毒引起。

台北市政府教育局表示，台北市4所國中、國小的498名學生5日中午吃完營養午餐後，在6日早上出現拉肚子情況。有的學生拉過1、2次就好，目前掌握有7人到醫院看診，診斷結果為腸胃炎，無人住院治療。目前已要求業者停止供餐。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞下午受訪時表示，這起群聚腹瀉案檢體還在檢驗中，但根據學生的症狀、潛伏期、感染人數多、以及現在正是諾羅病毒流行期來看，專家合理推斷跟諾羅病毒有關。

諾羅病毒流行期約自每年9月底至隔年5月間，以12月底至隔年2月為感染高峰。根據疾管署3日的資料，台灣近4週就有34起腹瀉群聚感染事件（97%與諾羅病毒感染相關）。

疾管署針對歷年腹瀉群聚疫情監測資料分析發現，往年諾羅病毒主要流行病毒株為GII.4，但自民國105年9月起，感染諾羅病毒GII.2病毒株的群聚事件逐漸增加，約占9月至12月整體腹瀉群聚事件60%，發生場所以學校為主（66%），主要侵犯幼兒園及國小孩童。

羅一鈞表示，幾乎所有人對諾羅GII.2病毒株都沒有抵抗力，一旦病毒散播，就很容易發生群聚感染；加上諾羅病毒傳染力強，只要微量就可以致病，過去也發生過食用營養午餐，跨校、跨縣市等多人腹瀉的群聚感染。

食用蝦、蟹、牡蠣、貝類等海鮮，感染諾羅病毒的風險較高；羅一鈞說，這類食材雖較少出現在營養午餐，但根據過去案件調查發現，可能是供餐廠商的廚工有腹瀉，或是無症狀的帶原者，在處理食材時交叉感染。

疾管署提醒，諾羅病毒傳染力強，目前並無特效藥可治療，預防方式為如廁後、進食或準備食物前務必勤洗手、做好個人衛生防護，食物澈底煮熟再食用（尤其是貝類水產品）。

民眾如出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒、頭痛及肌肉酸痛等疑似症狀應及早就醫，並注意補充水分與營養，建議以少量多餐的方式食用清淡飲食，避免過油或高糖分的食物；待症狀解除48小時候才能調理食物，避免病毒傳播。1060107

(中央社)