再現高人氣 蜜雪兒發表卸任前最後感性演說

蜜雪兒昨日在白宮的頒獎典禮上，發表卸任前最後的公開演說。（圖/美聯社）

美國第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）再度展現其超高人氣的演講魅力，昨日在白宮（White House）的頒獎典禮上，發表卸下第一夫人身份前最後一次正式演說。她鼓勵全美的年輕人懷抱希望並投身於創造國家的未來。並提醒他們，無論你來自何方、擁有什麼宗教信仰，別讓這些成為自己成長的絆腳石。並對現場的群眾感性地表示，「希望我能成你們的驕傲。」

據美國華盛頓郵報（Washington Post）報導，美國第一夫人蜜雪兒昨日出席年度全美高中顧問頒獎典禮，在典禮上以公職身份發表最後一次正式演說。她首先感謝在場所有老師與教育顧問們的辛苦付出，並肯定他們全年辛勤努力將能對下一代的成長有正面的影響。話鋒一轉，蜜雪兒鼓勵所有在場與正在收看轉播的年輕人們，無論你來自何方，都要懷抱希望並對未來充滿願景，別覺得你不重要或是你不屬於這個國家。一向感性的她，說到激動之處，還語帶哽咽地表示，「我很榮幸能成為第一夫人，更希望我能成為你們的驕傲。」

鶼鰈情深的歐巴馬夫婦，都是演說能力超強的公眾人物。（圖/美聯社）

蜜雪兒（圖左）與歐普拉（圖右）是當前美國社會極具魅力與高人氣的女性。（圖/美聯社）

第一夫人蜜雪兒演講全文。

在夫婿歐巴馬總統（Barack Obama）8年任期間，蜜雪兒總能在公眾場合成為媒體焦點，無論是她的穿著、儀態和演講，都展現她的超高群眾魅力與語言能力，總能讓聽眾們為之折服。去年總統大選期間，蜜雪兒先前的演講草稿，還被準第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）「抄襲」演出，成為選舉期間的一大熱門話題。如今即將卸任的蜜雪爾，高人氣的魅力有望能讓她成為民主黨的重要角色。

(中時電子報)