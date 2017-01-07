「花現龍井」系列活動 親子相偕田園寫生
台中市農井農會利用冬季稻田休耕期廣植油菜花、百日草與波斯菊，並舉辦「花現龍井」系列活動，包含寫生、烤蕃薯、路跑等，7日活動以寫生比賽揭開序幕，只見民眾起早帶著寫生用具在田邊揮灑，也有民眾是攜家帶眷在花田取景拍照。
台中市農業局近年積極推廣綠肥栽培，以改善地利提升作物品質，龍井農會因此承租30公頃農田，廣植油菜花、百日草、波斯菊，讓農田變花海，連續3年舉辦「花現龍井」活動，每次都吸引數十萬人次參與，今年活動更擴大舉辦，除了寫生、農民節表揚大會，8日還將有路跑活動、14日則是單車逍遙遊、15日將有焢窯趣。
7日花現龍井活動開幕，活動現場除了有美麗花田，還舉辦寫生比賽，為鼓勵勞苦功高的農民，今日也同步舉辦農民節表彰大會，表彰優秀農民，許多民眾帶著小孩，就在花田邊取景寫生，彩繪美麗花田，也有民眾是賞花兼拍照留影，現場人潮不少。
龍井農會總幹事林裕議表示，「花現龍井」系列活動位於龍井區中華路一段與茄投路交叉口舉辦，希望藉著寫生、路跑、焢窯等活動吸引民眾親近農田、認識農業，行銷在地特色農產並推廣農村旅遊。
(中時)
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