來台遭抗議 黃之鋒：未主張港獨

香港政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒今天出席與時代力量的對談活動。他在會中表示，他與一同來台的3位立法會議員並未支持港獨，沒想到這次來台會有這麼多人士抗議。

時代力量於今、明兩天在台北主辦「時代眾志 自決力量」座談，並邀請黃之鋒與香港泛民派議員羅冠聰、姚松炎、朱凱迪等人與工作團隊出席座談。許多反港獨人士今天在會場外舉牌抗議。

針對受到反港獨人士抗議，黃之鋒說，他與這次來台的3位香港立法會議員並未主張香港獨立，但有許多親中人士不斷為他扣上港獨的帽子。想不到這次來台在香港竟有50多人抗議，昨天深夜抵達桃園機場時更有超過200人衝破警方防線，試圖攻擊他們。

黃之鋒說，這次來台與時代力量對談，是希望分享如何從社會運動走到立法會，從街頭走入立法機構；如何讓香港人對公民運動的人士有信心，並分享如何突破同溫層在選舉中取得民意授權。

他也提到，包含這次來台的姚松炎、羅冠聰在內，有多名香港立法會議員將面對被撤回議員資格的司法覆核案，但仍希望能透過這次活動，與台灣交流投入民主活動的經驗。

時代力量主席黃國昌則在開場時表示，由於時代力量立法委員申請入港困難，才會邀請香港議員來台。這次的活動是希望透過台港新生代政黨團隊交流，讓台港民主力能夠串連，對兩邊有正面幫助。

而針對黃之鋒等人來台面臨許多突發狀況，他表示，民主力量串連並沒有這麼可怕，反而會讓新世代走出一片更寬廣的天地。他並呼籲，北京政府與其企圖打壓台灣、香港的民主，不如思考如何促進中國社會民主化。1060107

(中央社)