川普：民主黨電腦遭駭是自食其果
美國準總統川普認為，民主黨全國委員會自己允許駭客入侵其電腦系統，淪為俄羅斯網路攻擊受害者，這是自食其果。
美聯社報導，川普今天稍早與美國情報官員開完會後，在推特發文回應。情報官員在會議中，向川普彙報俄國企圖干預2016年總統選舉的機密情資。
川普發推文表示：「民主黨全國委員會（DNC）犯下重大疏失，允許駭客事件發生。共和黨全國委員會就有強大的防禦力量！」
根據非機密的情資報告，俄國總統蒲亭（VladimirPutin）下令影響大選，幫助川普當選，當中包括駭進民主黨全國委員會和希拉蕊．柯林頓競選團隊主席電郵。這份報告指出，俄國政府將竊走的電郵交給維基解密（WikiLeaks）。
川普簡短接受美聯社訪問時說，他從跟情報官員討論當中「學到很多」，但不願談他是否接受俄國為了協助他當選，而干預選舉的說法。
川普說：「這真的是個很棒的會議，我真的相當喜歡那些人。我學到很多，我想他們也是。」
川普不願針對報告中提到什麼證據詳加說明，他只說他得知「很多機密的東西」。（譯者：中央社陳昱婷）1060107
(中央社)
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