蔡總統訪舊金山 北加台美人社團期待

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總統蔡英文出訪中美洲4友邦，回程將過境舊金山，北加台美人社團今天召開記者會說，期待蔡總統到訪，雖然官方尚未公布總統確切行程，但已做好準備隨時可動員歡迎她。

多個北加台美人社團負責人，齊聚北加台灣會館召開記者會，說明他們對蔡總統到訪的殷切期盼。民進黨矽谷支黨部主委林觀莉、台灣會館理事長陳德輝、東南灣台灣同鄉會會長林政原等，均殷切蔡總統來訪。

北加州台灣同鄉聯合會會長李佳琳表示，務必展現台僑的熱情歡迎蔡總統再次訪舊金山。

林觀莉則說，蔡總統就任半年多很努力做了很多事，但當前若干問題短時間之內不可能迎刃而解，當然要全力支持她從事改革，創造嶄新、民主、公義以及有尊嚴的台灣。

台美人社團目前已組成籌備小組，並積極聯繫中華民國駐舊金山台北經濟文化辦事處，盼屆時能協助台美人展現團結的力量，歡迎蔡總統到訪。1060107

(中央社)