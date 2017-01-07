年前買氣旺 高市發票登錄金額快破億

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家樂福年菜正式開賣，今年高雄鼎山店、楠梓店首度與義大皇家酒店合推熱年菜。（林宏聰攝）

鼎山家樂福下午舉辦年菜買1送1促銷，限時3分鐘搶購，所有產品都被搶光。（林宏聰攝）

農曆年前買氣升溫，高市經發局每年均辦「高雄過好年」促銷，今年登錄發票金額預計8日即可突破億元大關，是歷年最佳成績，今天下午經發局於家樂福鼎山店抽出第1部電動機車獎項，現場並宣布年菜開賣，現場限時買1送1，吸引大批民眾搶購。

經發局副局長鄭介松指出，「高雄過好年」已連續舉辦18屆，今年手機APP下載次數於日前超過1萬次，遊戲規則明訂民眾需登錄發票參加抽獎，最近1周登錄數量急速成長，至6日為止發票總金額達8500萬，以每日6、700萬成長幅度來看，明天應可突破1億元。

他說，歷屆「高雄過好年」發票登錄從未超過1億元，本屆活動起跑才過一半便破紀錄，原因在於今年許多廠商共襄盛舉，提供獎項總價達500萬元，其中頭獎還是全新休旅車，市價超過80萬元，吸引民眾踴躍參加。

經發局今天下午於家樂福鼎山店以電腦抽獎，送出第1部電動機車，並同步宣告家樂福年菜預購活動起跑，元月15日前單筆預購年菜商品，滿1500元送100元商品抵用券，昨天現場更舉辦年菜限時買1送1優惠，3分鐘內全被搶光。

家樂福公共事務服務部南區經理陳依芳說，有別於以往大賣場的冷凍年菜，今年首度與義大皇家酒店、華園飯店合作熱年菜，顧客可於鼎山店、楠梓店訂購義大年菜、愛河店訂購華園年菜，飯店將於除夕當天現做現送，消費者到家樂福取貨，晚上即可享用熱騰騰的團圓飯。

(中時)