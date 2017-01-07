仲間由紀惠懷孕了？暴肥宣傳新戲
日本女星仲間由紀惠2014年嫁給交往6年男友田中哲司，至今結婚2年，終於傳來好消息？37歲的她日前出席新戲《樂園》記者會，臉蛋身材發福明顯，與昔日纖細身材判若兩人。
仲間由紀惠剛出道曾拍攝寫真集，大多在電視劇中飾演配角，直到演出《圈套》、《極道鮮師》才正式躍升為一線女星，更由於外表接近傳統日本女性的長相，與松嶋菜菜子、松隆子被媒體封為「正統派」女演員。
不過仲間由紀惠日前穿著一身紅色無袖洋裝，為新戲《樂園》宣傳，就被網友發現身材胖了好多，推測她應該是懷孕了。
(中時電子報)
關鍵字：仲間由紀惠、
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