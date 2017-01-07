SBL》史上第3人 周士淵4000分達標
繼前三民五虎隊友「少俠」田壘、現裕隆隊友「男模」呂政儒後，賽前只差5分就可達到生涯4000分的周士淵，7日在裕隆與金酒之戰，第2節還剩8分03秒，靠著1記三分外線，順利成為SBL史上第3位拿到生涯4000分的球員。
周士淵首節還剩2分38秒替補上場，隨後靠著兩罰俱中開張，打到第2節，裕隆前鋒周柏臣在亂軍當中搶到進攻籃板，剛好看到埋伏三分線外的周士淵有空檔，隨即把球傳給周士淵投進三分球，正式讓他達到4000分大關。
在周士淵達到4000分後，SBL接下來有可能達到這個得分關卡的球員，將是台銀老將陳順詳，不過目前拿到3882分的阿詳，還在從今年3月進行的左膝軟骨手術復原當中，本季到現在還未打過，預計最快要等農曆新年後才能上場。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。