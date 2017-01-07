SBL》史上第3人 周士淵4000分達標

周士淵順利成為SBL史上第3位生涯4000分的球員。(報系資料照)

裕隆射手周士淵完成生涯4000分目標。(中華籃協提供)

繼前三民五虎隊友「少俠」田壘、現裕隆隊友「男模」呂政儒後，賽前只差5分就可達到生涯4000分的周士淵，7日在裕隆與金酒之戰，第2節還剩8分03秒，靠著1記三分外線，順利成為SBL史上第3位拿到生涯4000分的球員。

周士淵首節還剩2分38秒替補上場，隨後靠著兩罰俱中開張，打到第2節，裕隆前鋒周柏臣在亂軍當中搶到進攻籃板，剛好看到埋伏三分線外的周士淵有空檔，隨即把球傳給周士淵投進三分球，正式讓他達到4000分大關。

在周士淵達到4000分後，SBL接下來有可能達到這個得分關卡的球員，將是台銀老將陳順詳，不過目前拿到3882分的阿詳，還在從今年3月進行的左膝軟骨手術復原當中，本季到現在還未打過，預計最快要等農曆新年後才能上場。

(中時電子報)