替陳妍希吃醋！尪與周冬雨同房還玩綑綁

陳曉與周冬雨在新戲中上演同房與綑綁戲碼。（圖／翻攝美拍）

陳曉與周冬雨合作。（圖／翻攝美拍）

陳妍希與陳曉結婚後，日前才生下寶貝兒子小星星，她人目前還在產後休養。不過老公陳曉與新科金馬影后周冬雨合作的新戲《遇見愛情的利先生》成為不少粉絲期待大作，沒想到播出後，陳曉和周冬雨就有同房親暱戲，甚至還有綑綁，讓網友大呼「尺度大耶！」

陳曉和周冬雨合作的《遇見愛情的利先生》，不少女粉絲都被陳曉給迷上，他可愛又有些霸道的形象深獲喜愛。而該戲才剛播出沒多久，兩人就上演同房戲碼，但碰上大女人周冬雨，陳曉戲中雙手雙腳被綑綁，粉絲看到這一幕後都揶揄「都要替陳妍希吃醋了！」

(中時電子報)