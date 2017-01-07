扶輪社贈高麗菜 家扶孩子叫賣籌獎學金

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苗栗家扶孩子在頭份市尚順購物中心廣場叫賣義賣高麗菜，所得全數將做為中心獎助學金，民眾熱心響應。（黎薇攝）

近期菜價崩盤，苗栗東北扶輪社日前向新竹縣尖石五峰地區菜農批購7000多斤高山高麗菜轉贈苗栗家扶中心義賣，扶輪社友與家扶孩子上午在頭份市尚順購物中心廣場叫賣，所得全數將做為家扶中心獎助學金。

「來買高麗菜，高山高麗菜，1顆100元！」20幾名苗栗家扶中心孩子拿著高麗菜在廣場走動叫賣，有人則拿大聲公招集人潮，成功吸引不少來逛街或路過民眾停下腳步，掏腰幫買高麗菜響應，頭份市長徐定禎也熱心掏響應，愛心鼓聲此起彼落。

就讀育達科大社工系一年級的陳炤琦首次參加家扶義賣活動，個性內向的她說，第一次面對人群叫賣「覺得不好意思」，想到是為籌募獎學金，鼓起勇氣拿起大聲公招攬人潮。

苗栗東北扶輪社創社社長邱坤方表示，高麗菜來自新竹縣海拔1500公尺以上的高山高麗菜，市價1顆約80元，義賣1顆100元，價格雖然稍高，能幫助菜農也能幫助家扶孩子，相當有意義。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴說，下學期高中及大專獎助學金預計要頒發500多萬元，目前正在籌募中，高麗菜義賣活動所得將挹注獎助學金。

(中時)