佛州機場槍擊案 筆電擋子彈救他一命

在美國佛羅里達州勞德岱堡機場槍擊案險些喪命的目擊者描述，自己的背包和筆記型電腦讓自己在槍口下倖存，成為救命恩人。

弗哈皮耶（Steve Frappier）告訴有線電視新聞網（CNN）：「背包救了我的命。我跌倒了，背包還在背上。我翻身，槍手一度朝我的方向開槍，有顆子彈彈開了。」

他繼續形容那激狂場景說，槍手射擊時，自己只能「像隻背著背包的烏龜」趴倒在地尋求掩護。

弗哈皮耶告訴CNN主播安德森古柏（Anderson Cooper）：「我感覺有東西打到我的背。直到後來我到廁所檢查有沒有受傷時，才發現背包有顆子彈，打到我的筆電。我後來把背包交給聯邦調查局（FBI）調查，他們在我背包內袋發現這顆子彈。」

安德森古柏說：「不可思議。所以你的筆電救了你的命？那台筆電幫你擋掉子彈。」

弗哈皮耶回答：「子彈彈開射進我背包。本來會打進我背的。」（譯者：中央社何宏儒）1060107

(中央社)