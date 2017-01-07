吳敦義：若當選主席會效法蔣經國

前副總統吳敦義9日可望正式表態是否參選國民黨主席。吳敦義今天表示，這兩天再整個沉澱、思考能不能真正挑起黨的重責大任，若能當選黨主席，一定會效法故總統蔣經國的精神。

吳敦義上午到桃園市大溪蔣經國陵寢謁陵，前總統府副秘書長羅智強、前立委李慶華等人陪同。

面對媒體詢問參選黨主席一事，吳敦義說，「現在我統統不能表示意見」，如果有機會競選、並當選國民黨主席，一定會效法大家最尊敬的經國先生，發揮經國先生的精神，讓反對黨有效監督，讓執政政府上軌道，如果執政黨失掉民心，國民黨現在在野，以後會蓄積未來重新執政的實力。

他說，在野會真誠監督、有效制衡；執政會為國家人民奉獻。現在國民黨遇到這樣重大的打擊，競選黨主席是犧牲沒有享受，他當過國民黨秘書長好幾年，沒有領過薪水，沒有聘用任何一個人進黨部，尤其現在黨面臨內外壓力，外有民進黨政府橫行霸道，幾乎用清算方式處理不當黨產，全世界沒有這樣的政黨是這樣的，用無罪推定，超越司法行政監察的手段令人不能接受。1060107

(中央社)