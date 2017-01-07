吳敦義：若當選主席會效法蔣經國
前副總統吳敦義9日可望正式表態是否參選國民黨主席。吳敦義今天表示，這兩天再整個沉澱、思考能不能真正挑起黨的重責大任，若能當選黨主席，一定會效法故總統蔣經國的精神。
吳敦義上午到桃園市大溪蔣經國陵寢謁陵，前總統府副秘書長羅智強、前立委李慶華等人陪同。
面對媒體詢問參選黨主席一事，吳敦義說，「現在我統統不能表示意見」，如果有機會競選、並當選國民黨主席，一定會效法大家最尊敬的經國先生，發揮經國先生的精神，讓反對黨有效監督，讓執政政府上軌道，如果執政黨失掉民心，國民黨現在在野，以後會蓄積未來重新執政的實力。
他說，在野會真誠監督、有效制衡；執政會為國家人民奉獻。現在國民黨遇到這樣重大的打擊，競選黨主席是犧牲沒有享受，他當過國民黨秘書長好幾年，沒有領過薪水，沒有聘用任何一個人進黨部，尤其現在黨面臨內外壓力，外有民進黨政府橫行霸道，幾乎用清算方式處理不當黨產，全世界沒有這樣的政黨是這樣的，用無罪推定，超越司法行政監察的手段令人不能接受。1060107
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。