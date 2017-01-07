失聯10餘天 陸小學女沉迷小說等成仙
大陸新浪網報導，一名小名叫做「小小」的大陸國小女童，因為沉迷網路小說，離家出走數次，其父母透露，女兒因迷戀網路小說關於成仙記等情節，曾躺在地上嚷嚷等著成仙，如今再次出走失聯，盼女兒盡快回家。
新浪網報導，「小小」的父母說，家距學校只有幾百公尺。而且據當天與小小同路的同學說，她和小小在學校不遠處的路口分開後，看著小小是朝家的方向走的。小小父母選擇報警，但至今仍未有消息。
小小的父親劉先生表示，女兒迷戀網路小說，而且離家出走也並非第一次，對於此次失聯的可能原因，小小父親表示自己無意間翻家裡的一部手機，發現了點細微的線索。
劉先生說，這是一部很小的手機，裡面裝了校訊相關資訊。孩子也不知道怎麼了迷上了看網路小說，父親翻看了幾頁，都是什麼奇遇記、成仙記等。劉先生說，他告訴孩子這是虛幻的，但孩子聽不進去，甚至有幾次，孩子躺在家裡衛生間的地上，等著成仙。
孩子幾次出走回來後，劉先生苦口婆心地導正孩子的觀念，還把網上那些被拐賣兒童的慘痛經歷找出來給女兒看，「可是她好像聽不進去，就是那種滿不在乎的樣子」
小小的班主任說，小小十分優秀，學習成績一直不錯，在學校也沒有發生過不愉快的事，他們也多方尋找，希望小小能盡快回來。
(旺報)
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