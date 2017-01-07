招聯會回嗆：考招制度不專為台大設計
多位台大教授今在台大校務會議上指出，招聯會常委會去年12月2日開會時，考招方案根本沒有做出決議，但招聯會執行秘書戴念華卻擅自對外放話，誤導大眾。對此，戴念華回應說，當天確實有達成共識，因此有必要逐步向媒體及考生說明目前進度，台大應該有「雅量」接受大家的共識，畢竟考招制度不是專為台大設計。
戴念華表示，12月2日招聯會常委會當天，會議確實有做出共識，當天錄音都可以還原真相，且校長賀陳弘在會議中，也兩度確認「這是不是大家的共識？」，大家都沒有意見，因此招聯會的作法可受公評，台大實在沒有必要在這裡做文章。
戴念華強調，招聯會做出的任何決定，都攸關全國考生，因此當然有必要逐步向媒體說明，讓考生和家長知道最新進度，「難道要沉寂一陣子，才突然推出最終定案，人家不是認為是黑箱作業嗎？」
戴念華說，尊重台大校方和教授意見表達的權利，不過，雖然台大學生數量多、也是考生較為嚮往的學校，當然受到最大關注，但台大應該有「雅量」，接受會議中委員們所做的決議，若真的有意見也可在委員會中表達。
戴念華說，考招方案的評估有專門組成工作小組，其中有教育部官員、高中校長和老師以及招聯會代表，做出結論後提報常務委員會討論，若委員都同意，台大也沒理由反對，最終將送至招聯會大會決議、教育部審議後，將在3月底前定案。
(中時)
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