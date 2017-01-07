朝野立委同出訪 總統：我們是一個團隊

總統蔡英文今天出訪中美洲，她在機上發表談話指出，「當我們踏上飛機這一刻，我們就是一個團隊」，代表2300萬的國民，大家一起為外交努力。

蔡總統今天搭乘長榮專機，展開9天8夜的「英捷專案」，7日到15日出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，去程過境美國休士頓，回程過境美國舊金山。

總統專機升空後，4架F-16戰鬥機升空伴隨護航，象徵中華民國空軍護送總統出國，並向三軍統帥致敬。

空軍司令部臉書專頁也貼上戰機護航照片表示，今天本軍派遣4架F-16及2架IDF戰機執行「英捷專案」護航任務，以維護三軍統帥安全。

總統府發言人黃重諺轉述，戰鬥機護航期間，總統專機機長彭雙勇代表總統，以無線電通訊方式，與護衛隊領隊通話，通話內容主要是感謝空軍弟兄辛苦地伴隨護航，也感謝他們捍衛台海、希望他們繼續守候台灣。

黃重諺轉述，護航機隊的隊長隨即回覆給機長，請機長向蔡總統轉達，所有的空軍弟兄會全力捍衛領空、守護台灣，也祝這次的英捷專案，大家捍衛邦誼、一切順利、這趟旅程成功。

另外，蔡總統在專機上，也透過機上廣播系統發表談話。

蔡總統說，她首先要感謝外交部、總統府等相關單位對這次出訪行程的規劃與準備，團員當中有6位朝野不同政黨立委、一位縣市首長以及產業界的朋友，「當我們踏上飛機這一刻，我們就是一個團隊」，代表2300萬的國民，一起為外交努力。

蔡總統並感謝這次隨團的35位媒體，她說，這趟旅程會很辛苦，但是因為有媒體的報導，才能讓台灣的民眾更能了解友邦、感受到來自友邦的情誼，也因為有隨行媒體才能把所有在海外為外交打拚的台灣人，每一天所做的努力，呈現給國人。

最後，蔡總統感謝長榮航空全體機組員，提供周到的安排與服務；她並說「飛機降落後，我們有一連串的行程在等著大家，我們一起加油，謝謝大家」。

總統專機表定在當地時間7日上午過境美國休士頓。

這次隨團成員包括宜蘭縣長林聰賢、民進黨立委陳明文、姚文智、莊瑞雄、余宛如，親民黨立委周陳秀霞、時代力量立委洪慈庸。

商界人士部分包括世界台灣商會聯合會總會長林見松、台灣國際農產開發公司董事長陳郁然、台糖公司董事長黃育徵、老爺酒店集團總裁林清波、開陽集團董事長蔡宗融、財團法人中華民國紡織業拓展會董事長詹正田。1060107

(中央社)