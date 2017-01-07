菜賤傷農 菜農籲管控種植數量
嘉義縣溪口鄉農民葉俊宇因種植的高麗菜價格暴跌，今天以1顆10元開放民眾自採；他說，農民搶種蔬果如同賭博，押錯了就賠本，希望政府管控種植數量，農民不致於血本無歸。
現年46歲的葉俊宇，從小就跟隨父親葉金憲務農，現在管理1甲多地，分別栽種稻作、花生及蔬菜，去年9月風災後，蔬菜價格上揚，跟隨其他農民一起種植高麗菜。
不過，近來可收成的高麗菜價格暴跌，不僅無中盤商願承包，若僱用工人採收，以1天工資新台幣1200元、紙箱成本28元，根本不敷成本，且也請不到工人。
葉俊宇指出，不忍3分多地、估算約有9000多顆高麗菜腐敗，便透過親友蔡雪嬌在臉書PO文，高麗菜1顆10元，開放民眾自採，今天吸引數百位民眾排隊採購。
葉俊宇說，這批高麗菜平時施用有機肥料，且距今已1個多月未施肥，食用絕對安全；因應一例一休，未來考慮開放所種植的蔬菜園，讓民眾自行採摘，除了讓鄉村遊玩的民眾當1日農夫外，順便體驗一下務農辛苦。
葉俊宇表示，去年風災造成損失，雖然政府有補助，但有的連成本都不夠；以去年9月風災後，部分蔬果價格上揚，這是自然現象，東西稀少，價格就會漲，若政府一味以有菜蟲在囤積或炒作物品，而壓低整體價格，最終受影響的還是生產農民。
他說，農民看見蔬果價格好，紛紛搶種，這是預期心理，等到收成時，產量過剩，價格崩盤，受害還是農民，搶種蔬果如同賭博一樣，押對了，就賺大錢。
他建議，農民種植農作物，政府可以管控一下數量，才不致於造成產量過剩，農民血本無歸。1060107
(中央社)
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