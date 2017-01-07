韓政府嚴懲晚報禽流感疫情的農戶

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南韓農食品部認為，禽流感疫情蔓延全國，是因飼養家禽的農戶拖延申報疫情，因此決定加強懲治這些農戶。

南韓聯合新聞通訊社指出，南韓農食品部決定依據「家畜傳染病預防法」，對於拖延申報禽流感疫情的農戶，處3年以下有期徒刑、或3000萬韓元（約新台幣80萬2400元）以下罰款，甚至刪減政府給予撲殺家禽的補償金最多達60%。

南韓政府之所以嚴懲，是因為發現這些農戶直到暴斃1000隻蛋雞或500隻鴨子才申報疫情，使得疫情急速蔓延。1060107

(中央社)