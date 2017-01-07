蔡總統出訪 護航戰機：全力捍衛領空
總統蔡英文今天出訪中美洲，專機升空後，4架F-16戰鬥機升空伴隨護航，護航機隊隊長透過無線電與專機通訊，請專機機長向蔡總統轉達，空軍弟兄會全力捍衛領空、守護台灣。
蔡總統今天搭乘長榮專機，展開9天8夜的「英捷專案」，7日到15日出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，去程過境美國休士頓，回程過境美國舊金山。
總統專機升空後，4架F-16戰鬥機升空伴隨護航，象徵中華民國空軍護送總統出國，並向三軍統帥致敬。
空軍司令部臉書專頁也貼上戰機護航照片表示，今天本軍派遣4架F-16及2架IDF戰機執行「英捷專案」護航任務，以維護三軍統帥安全。
總統府發言人黃重諺轉述，戰機護航期間，總統專機機長彭雙勇代表總統，以無線電通訊方式，與護衛隊領隊通話，通話內容主要是感謝空軍弟兄辛苦地伴隨護航，也感謝他們捍衛台海、希望他們繼續守候台灣。
黃重諺轉述，護航機隊的隊長隨即回覆給機長，請機長向蔡總統轉達，所有的空軍弟兄會全力捍衛領空、守護台灣，也祝這次的英捷專案，大家捍衛邦誼、一切順利，這趟旅程成功。1060107
(中央社)
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