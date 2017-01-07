北市珠寶店老闆遭伏擊 腿部中彈送醫

我要評比

北市陳姓珠寶店老闆，今天上午要開店時，遭一名黑衣男子槍擊，腿部有3處槍傷痕跡；北市警方獲報，組成專案小組緝凶，而陳男受傷的部位非要害，或代表槍手警告意味十足。

台北市警察局中山分局今天上午11時35分接獲民眾通報，在四平街上發生槍擊案，現場一名52歲陳姓男子，左膝蓋、右膝蓋、右小腿有3個槍傷痕跡。

救護人員到場時，陳男意識清楚、無生命危險，趕緊將他送往馬偕醫院治療，北市中山警分局與刑事警察大隊，旋即組成專案小組全力偵辦。

警方調閱現場監視器發現，陳男在四平街經營珠寶店，當他準備要開店營業時，疑遭一名頭戴黑帽、著一身黑裝的男子開槍射傷，而槍手作案後快速逃離現場。

據了解，陳男目前正在進行手術中，警方將待其身體狀況恢復後製作筆錄，釐清近期是否有與人發生糾紛及相關案情，而槍手在犯案前，曾有民眾看到他在現場徘徊超過10分鐘；槍手選擇朝陳男的腿部開槍，並非頭部、胸部等人體重要部位，警告意味十足。1060107

(中央社)