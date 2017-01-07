南韓終於承認有東西是來自於國外：「霧霾」

韓國電視台關於霧霾天氣的報導。(圖/擷取自yonhapnews畫面)

中國大陸近期霧霾持續不斷，連鄰居韓國也面臨相同狀況。有韓媒表示，該國境內的霧霾是受到大陸影響；但專家認為，北京的風應不足以吹至朝鮮半島。

據韓國《朝鮮日報》報導，首爾現在霧霾嚴重，被認為是因為大陸火力電廠的開工率增高，加上韓國境內大氣不能順暢循環的關係；另據《韓聯社》報導，不排除周邊國家的霧霾對韓國產生一定程度影響，估計2011年首爾PM2.5的污染總量中，來自周邊國家的污染就佔49%。

事實真是如此嗎？現在有專家出面打臉。韓國環境部國立環境科學院預報員申東浩近日受訪表示：「現在北京幾乎沒有風或吹少許東風，因此霧霾不太可能吹到朝鮮半島，受中國霧霾的影響而在韓國出現可吸入顆粒物的概率非常小。」

以此觀之，應不能排除首爾的霧霾是源自於韓國境內，即使有受鄰國影響，也不至於會是主因。

(中時電子報)