年金改革中區座談會 正反方各執一詞

警方在會場搭起阻隔圍牆，有部分抗議民眾按耐不住，強爬圍牆強行進入，與警方人牆對峙。（黃國峰攝）

警方在會場搭起阻隔圍牆，有部分抗議民眾按耐不住，強爬圍牆欲強行進入。（黃國峰攝）

有部分抗議民眾按耐不住，爬圍牆，並直接衝進警方人牆裡。（黃國峰攝）

出席代表頭綁「霸凌」黃色頭巾發表年金改革看法。（盧金足攝）

教育部長潘文忠傾聽代表心聲，有時露出凝重臉色。（盧金足攝）

國民年金改革中區座談會，今天下午在中興大學圖書館舉行。（盧金足攝）

國民年金改革中區座談會，今天下午在中興大學圖書館舉行，由教育部長潘文忠、銓敘部長周弘憲與農委會副主委陳吉仲共同主持，來自苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、南投縣的獲邀代表出席發言，但上千名抗議民眾包圍圖書，多名與會代表和媒體記者被擋在外，發言代表支持和反對意見都有，有代表提出75歲以上老人的18%暫不更動，但也有人抨擊蔡政府處理期程太快，逼民眾走上街頭。

台灣室內空氣品質服務協會理事長林翠蘭表示，全力支持年金改革，為了下一代，改革是要走的路。

「不成功部長和副主委就下台！」民進黨南投縣議員張志銘說，今天很多人表達的共識是不溯既往，年金改革充滿委屈和不公平，政府要改革成功，不成功便成仁，但他也以軍公教等拿3萬2000元還嫌太少為例，更委屈的是勞保和農民，只領3000和7000元，年金改革是讓勞工和農民的委屈感降低。

台中市公教退休人員協會常務理事蔡本全建言，75歲以上老人的18%暫不更動，年金改革不能只挑軟柿子，比起中研院長李遠哲月領50萬，懸殊差距這樣合理嗎？

彰化縣公教退休人員協會理事翁金蓮直言，蔡政府處理期程太快。

中華民國全國公務人員協會理事長李來希反回主席，一些無經濟能力又老病的老人改領不到18%，要叫這些老人去死嗎？這個政府可以這樣嗎？

公保年金孤兒協會代表蕭榮乾表示，他們本來是經政府保障的對象，現在變成「四大皆空」對象，共有1900人，他們淪為公保，年金孤兒，投保條件相同，並未受公平對待。

時代力量法案主任李承值說，18%負擔沉重常外界垢病，年金改革有更正當性。

台中市議員陳世凱說，年金改革關係到很多人，但遺憾有民進黨的代表發言人進場前被推倒，不是所有職業都有來，農業和計程車司機沒有發言平台，公務員和軍人很重要，但難道農民和計程車司機不重要？要面對現實，國家基金不夠，有人講65歲退休沒有工作，一定要年金保障，但他也聽到司機想延長工作 年齡，國家要顧到其他人，國家就是沒有錢，要讓大家過生活，但不一定過很好的生活。

台中市教師職業工會理事長洪維彬表示，自6月份起紛紛擾擾的20場年改會議後，行政院年改辦公室於日前公布改革方向與備選方案，仍僅以多繳、少領、延後退的方式處理，不僅未能正視退撫基金歷年來不足額提撥的財務危機，更罔顧政府身為雇主應負起的責任，將改革的負擔與壓力完全轉嫁在職者，這是錯誤的改革方向，也勢必無法停止一再改革的命運。

(中時)