日立賽次輪70桿 曾雅妮：還有18個抓鳥機會
利用LPGA新季還沒開打首度參加日立慈善盃菁英賽的曾雅妮，7日次輪表現有起色，以4鳥2柏忌70桿(-2)交卡，比首輪進步2桿，但她覺得還是不夠好，賽後直呼：「感覺很落漆，不過明天還有18次抓鳥機會，希望可以再更好。」
曾雅妮暫時落後並列領先的陳依妏與李旻7桿，8日決勝輪爭冠的希望不大，但曾經位居世界第1長達109周的她，仍是全場最受歡迎的球星，兩天來都有數百位球迷跟看，賽後數10位球迷圍著要求簽名，她表示，球迷支持是她前進的最大鼓勵。
平常在東方球場可以輕鬆打出-4、-5成績的曾雅妮，雖次輪表現有進步，但對短桿表現還是不滿意，她說：「這兩天120碼以內的短桿打的非常不好，連3桿短洞拿8號鐵桿都打不上果嶺，可能是揮桿動作想太多，今天打70桿覺得還是很落漆。」
她表示，其實平常練習很自在、不會去想擊球距離的問題，可是一到比賽太想把距離打好，揮桿動作反而變得不自在，主要是頭腦想太多。
儘管決賽輪爭奪逆轉勝希望不高，但她認為最後1輪還有18洞抓鳥機會，還是會全力以赴，「這個球場要打很低桿不是不可能，明天會再加油。」她說。
(中時電子報)
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