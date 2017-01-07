彰化溫室小番茄評鑑 青農梁烽政蟬聯冠軍
彰化縣秀水鄉農會今天(7日)舉辦第二屆健康優質設施小果番茄評鑑，同時慶祝農民節。在65名參賽番茄農中，花壇鄉青農梁烽政以優異的田間管理再度蟬聯奪冠，首度參賽的秀水鄉青農林性欽則拿下亞軍，團體組則由秀水鄉農會將冠軍獎牌留在秀水。
今年除頒發個人組前三名與優勝共16人，並新增團體組前三名共6個農會獲獎，由彰化縣長魏明谷、秀水鄉長梁禎祥和總幹事吳明信等人代表頒獎。
梁烽政說，很感謝辦評鑑激勵農民種植優質蔬果，這次參賽的番茄甜度約在11至12度、皮薄色優，關鍵在落實田間管理，天天不得閒、越整齊清潔。林性欽說，原本露天栽植2分地小番茄長達7年，產量、品質穩定，前年因氣候導致裂果損失嚴重轉投資溫室栽培，但今年暖冬影響，收成銳減3成。
秀水農會總幹事吳明信指出，去年起率全縣之先辦理評鑑，藉此提升彰化縣小果番茄知名度，且讓消費者吃到安心安全的水果；溫室小果番茄成本雖高，但價格好，今年盒裝1斤行情約150元，是年節送禮的好選擇。
魏明谷說，全縣小果番茄栽培面積達400公頃，此時正是盛產期，也是風味最佳的時機，評鑑活動除了行銷農特產品，也讓農民相互觀摩交流，提升生產技術與品質。
評鑑獲獎名單:個人組冠軍為梁烽政，亞軍林性欽、吳瑞峯，季軍李文祥、邱耀慶、林承翰；團體組冠軍為秀水鄉農會，亞軍為花壇鄉農會、永靖鄉農會，季軍為埔鹽鄉農會、北斗鎮農會、溪州鄉農會。
(中時)
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