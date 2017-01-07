洪荒少女慶21歲 揭去年痛苦「不知還能不能行」

傅園慧發長文慶21歲。（圖／取自傅園慧o_O微博）

大陸游泳女將傅園慧去年因在奧運冒出一句「已經用了洪荒之力」爆紅，被封「洪荒少女」，過去一年她除了運動主業外，也頻被邀上綜藝節目，甚至被大改造穿上長裙，讓人眼睛一亮。今(7日)她過21歲生日，回首過去一年，她形容「其實還是比較痛苦的吧」，也自曝「我不知道我後面還能不能行了」。

傅園慧去年因直率、逗趣言論人氣飆漲，頻被邀上綜藝節目，還出現體育成績下滑的質疑聲，她曾對此表示：「上綜藝節目特別累，雖然訓練也累，但感覺不一樣。我還是適合在水裡」，並不戀棧演藝圈，今她慶生21歲，說：「好多人質疑我還是不是曾經的我。我必然還是那個傅園慧。你們可以說神經，可以智障，也可以美少女。」

傅園慧自剖去年奧運前歷經一段見不到光的時光，每天痛苦練習，還曾擔心會不會有天忽然掛了，也曾想「我不想當運動員了」，但她最後選擇繼續面對，雖然只得了第三名，「這一刻，比之前拿兩個世界冠軍還要讓我感動。當時我認真的謝謝自己的堅強，也謝謝每一個幫助過我的人」。

對於未來，傅園慧自曝奧運剛結束時她覺得還能再堅持4年，之後發生不好的事，她覺得能拚2年，「這段時間又發生了不好的事情以後，我覺得我今年比完。我不知道我後面還能不能行了」，接下來她只希望接下來這一年能開開心心，她自知在7月世錦賽前又要再面對一次生不如死，然而她仍勇敢面對，並鼓勵大家：「我愛的和愛我的每一個人。願你們通過努力，擁有世界上對你們來說最美好的幸福。」

(中時電子報)