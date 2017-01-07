中國12月外儲存底下降410億美元

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中國人民銀行公布，中國12月外匯存底較前一個月下降410.8億美元，降幅為1.3％，連續第6個月縮水，但單月降幅較上月收窄。整體規模降至2011年3月以來最低水平。

人行數據顯示，中國12月外匯存底3.0105兆美元，略高於預期3.01兆美元，11月前值為3.05兆美元。全年下降3,198.44億美元。

以SDR計，中國12月外匯存底2.2394兆SDR，較上個月減少147億SDR；前值2.2541兆SDR。

外匯管理局表示，對於全年下降3,198.44億美元的情況，人行穩定人民幣匯率是外匯存底規模下降的最主要原因。估值方面，非美元對美元總體貶值和資產價格變化也對外匯存底規模造成影響。總體而言，2016年的全年降幅比上年同期少降1,928.12億美元。

(工商)