航警查獲走私大麻花 黑市價約3千萬

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農曆春節將屆，一名男子因積欠債務，鋌而走險代收內藏二級毒品大麻花的貨物。警方並從貨物中發現重約4公斤的毒品，黑市價格約新台幣3000多萬元。

內政部警政署航空警察局今天表示，航警局安全檢查大隊與財政部關務署台北關昨天在榮儲快遞貨物進口專區，發現一件以「手套、帽子」名義申報進口貨物相當可疑，經機器檢查後，發現夾藏20包大麻花的鋁箔包裝，毛重約為4082公克。經取樣緊急送請交通部民用航空局航醫中心鑑驗後，驗出有第二級毒品大麻反應。

航警局清查過濾相關資訊後，立刻派員前往台北市士林區，逮捕領貨的55歲陳姓男子。

男子在接受調查時供稱因為積欠債務，代他人收取貨物，在接受調查後，被依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦，警方並持續擴大追查幕後集團共犯。1060107

(中央社)