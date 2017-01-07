陸學生舉報學校霧霾天違規上課 或遭報復惹議

環球網報導，近日大陸西安的西工大附中因為在重霧霾天違反當地停課規定上課，被學生致電教育局舉報，然而學生的電話號碼卻落到了學校的手上，結果舉報學生反遭「報復」。

新浪網指出，據悉，學校違規開課或是為確保高三學生大學聯考成績，因此是否該一刀切地停課尚有爭議，但致電教育局舉報學校的學生卻被告發並遭報復的事情，卻引起集體不滿，並已在網路上發酵。

新華社日前曾刊發〈霧霾爆表還不停課是失職行為〉的報導，並以北省政府辦公廳印發修訂後的《河北省重汙染天氣應急預案》為例指出，將中小學、幼兒園停課措施納入到公眾防護措施中，由教育主管部門負責組織。

規定明確提到，啟動一級應急響應後，接到紅色預警且空氣質量指數日均值達到500時，在教育主管部門指導下，有條件的學校可採取停課措施。

(旺報)