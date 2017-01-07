黃之鋒出席論壇 統派團體場外抗議

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香港眾志秘書長黃之鋒等人，今天下午2時出席時代力量舉行的台港議員論壇，中華統一促進黨等統派團體動員百餘人以上，在會場外抗議，要黃之鋒滾回去。

時代力量今明兩天邀請香港立法會議員朱凱迪、姚松炎、羅冠聰，及香港眾志秘書長黃之鋒，於台北松江101國際會議中心舉行台港議員論壇。

反港獨台獨聯盟、中華統一促進黨等統派團體動員約百位以上支持者在場外抗議，大喊「港獨滾回去、黃之鋒滾回去」、「不要香港毒藥來台灣」等口號。

中華統一促進黨副主席曾正星表示，堅持反台獨、港獨，這些人都數典忘祖，當美國的走狗，台灣現在被台獨弄得民不聊生，經濟蕭條，港獨份子還來台灣胡搞。永遠捍衛中華，只要港獨來台灣搗亂，絕對會聲討他們。

由於今天凌晨黃之鋒一行人在桃園機場險遭攻擊，因此警方面對抗議群眾不敢大意，調派大批警力築成人牆，讓抗議群眾無法接近會場，也派遣霹靂小組貼身保護黃之鋒等人，避免暴力情況再度發生。1060107

(中央社)